In einem Feldgebiet bei Sinsheim-Eschelbach ist ein 13-jähriger Junge am Mittwochnachmittag an einem Waldrand tot gefunden worden. Wie die Polizei in Mannheim am Abend mitteilte, wurde in unmittelbarer Nähe ein 14-Jähriger festgenommen. Der Jugendliche steht im Verdacht, den 13-Jährigen getötet zu haben.