Mann stirbt nach Hauseinsturz bei Karlsruhe

Eine Explosion hat am frühen Morgen den Einsturz eines Einfamilienhauses in Stutensee bei Karlsruhe verursacht. Ein 73-Jähriger wurde dabei unter den Trümmern eingeschlossen.

Nach sechs Stunden konnte die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) in einer aufwendigen Aktion den Mann befreien. Die Rettung schien geglückt. Der Mann war ansprechbar und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Er starb jedoch an seinen Verletzungen, wie die Polizei auf X bestätigte.