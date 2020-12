In Thüringen könnten Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf von den Schließungen ausgenommen sein. Die Landesregierung verwies auf eine entsprechende Regelung in Sachsen. Die Regelung gelte vorbehaltlich der Entscheidungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. In den Schulen soll für die Klassenstufen eins bis sechs Distanzunterricht eingeführt werden.