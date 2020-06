An Seen, Teichen und Flüssen - dort starben auch 2019 die meisten Menschen, insgesamt 362 Männer und Frauen. An den Binnengewässern werden nur wenige Badestellen von Rettungsschwimmern bewacht. An den bewachten Badestellen und in Schwimmbädern ist es sicherer. So starben in Schwimmbädern elf Menschen.