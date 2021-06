Sommerzeit ist Badezeit. Doch vor allem an unbewachten Gewässern kann eine Erfrischung gefährlich werden. Am 18. Juni sind in Mecklenburg-Vorpommern drei Menschen an einem Tag ertrunken, in der Ostsee waren es zwei. Auch in Duisburg wurden am 22. Juni drei Mädchen von der Strömung im Rhein unter Wasser gerissen.