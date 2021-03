Die Polizei rekonstruiert die Stunden vor dem Verschwinden des Bäckergesellen. Mit seinen Freunden ist Rainer S. am 31. März 1990 zunächst in seinem Heimatort Mülheim an der Mosel unterwegs. Anschließend begibt sich die Gruppe an diesem Samstagabend ins nur wenige Kilometer entfernte Bernkastel-Kues, wo sie weitere Lokale besucht. Irgendwann zerstreut sich die Clique dann. Werden die Ermittler herausfinden, was anschließend mit Rainer S. geschehen ist?