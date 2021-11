In der Zwischenzeit ist die Leiche von Peter H. in Österreich obduziert worden und das Ergebnis lässt keine Zweifel zu: Der Mann wurde umgebracht. Somit hat es Armin Engelberg jetzt mit einem Mordfall zu tun. Eine 30-köpfige Kommission durchleuchtet zunächst das Leben des Toten und sucht nach möglichen Hintergründen für die Tat. Die Auflösung des Kriminalfalls sehen Sie oben in der Kurz-Dokumentation.