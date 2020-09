Gesellschaft | Gottesdienste - Das Papst-Blog

In Bätzing werden die Betroffenen einen verbindlichen Ansprechpartner finden, der es versteht, zuzuhören, dann aber auch vor unbequemen Entscheidungen nicht zurückschreckt. Für die Gläubigen, die auf Reformen in der katholischen Kirche hoffen, ist die Wahl Bätzings eine positive Nachricht. Sie zeigt, dass die Mehrheit in der Deutschen Bischofskonferenz Veränderungen möchte. Er wird nun beweisen müssen, dass er mit seiner vermittelnden Art auch die überzeugen kann, die sich Neuem beständig verschließen und so seinen Vorgänger im Amt des Vorsitzenden nicht selten ausgebremst haben.