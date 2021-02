Woelki führt "methodische Mängel" in dem ersten Gutachten als Begründung dafür an, dass er es nicht veröffentlichen will. "Ich glaube, wir müssen jetzt warten bis zum 18. März. Es bleibt nichts anderes", sagte Bätzing. In anderen Bistümern sei transparente Aufklärung gelungen, sagte der Bischof und nannte als Beispiele München, Aachen, Limburg und Berlin. Das verspreche Kardinal Woelki auch für die Vorlage des zweiten Gutachtens. "Jetzt schauen wir alle darauf und erwarten es auch", sagte Bätzing.