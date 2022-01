Zum ökologischen Problem werden Baumpflanzungen, wenn Monokulturen gepflanzt werden oder die Bäume innerhalb der ersten Jahre absterben. Denn erst nach durchschnittlich zehn Jahren wird die Klimabilanz von Bäumen positiv. Das liegt hauptsächlich an der Bodenatmung, also aktiven Mikroorganismen im Boden, die CO2 freisetzen, während junge Bäume nur sehr geringe Mengen binden. Sterben die Bäume früh ab, hat die Baumpflanzung dem Klima mehr geschadet als geholfen. Im Alter von 20 bis 40 Jahren wachsen Bäume durchschnittlich am stärksten und lagern in dieser Zeit jährlich am meisten zusätzliches CO2 ein.