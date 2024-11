Bafög-Sätze: Was das Urteil aus Karlsruhe bedeutet

Die hat erst in diesem Jahr eine Bafög-Reform beschlossen , durch die die Sätze leicht steigen, im Höchstfall auf 992 Euro. Berechtigt sind Personen, die alleine oder mithilfe ihrer Eltern nicht in der Lage sind, die Finanzierung ihrer Ausbildung selbst zu stemmen. Zudem können Studierende aus einkommensschwachen Haushalten zu Beginn des Studiums eine einmalige Starthilfe in Höhe von 1.000 Euro erhalten, die nicht zurückgezahlt werden muss.