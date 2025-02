Baftas: "Konklave" als bester Film ausgezeichnet

Karla Sofia Gascon, die als erste Transfrau für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert ist und ebenfalls für einen Bafta in dieser Kategorie im Rennen war, blieb der Gala in London fern. Nachdem Jahre alte, problematische Social-Media-Kommentare von ihr in die Schlagzeilen geraten waren, hatten sich die "Emilia Perez"-Macher von Gascon distanziert.