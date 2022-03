Der Western "The Power of the Dog" der Neuseeländerin Jane Campion hat zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung die Preise der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) in den beiden Königskategorien gewonnen. Benedict Cumberbatch, der Hauptdarsteller des Films, nahm die Bafta-Preise für den besten Film und die beste Regie am Sonntagabend in London entgegen.