Wie konnte das passieren? Dieser Frage nähern sich die US-Medien am Tag danach mit Expert*innen-Interviews. Die New York Times etwa sprach mit Larry Zanoff. Als Aufsichtsperson für die Verwendung von Waffen in Filmen hat er unter anderem am Set von "Django Unchained" gearbeitet. Er sagte, dass an Filmsets meistens mit echten Schusswaffen, aber leerer Munition geschossen wird - also Patronenhülse ohne Kugel.