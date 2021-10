Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins während eines Filmdrehs hat sich Hollywoodstar Alec Baldwin erstmals vor laufenden Kameras zu dem Vorfall geäußert. "Sie war meine Freundin", sagte der 63-Jährige am Samstag in Vermont vor Paparazzi. "Wir waren eine sehr, sehr gut geölte Crew, die einen Film zusammen gedreht hat und dann passiert dieses furchtbare Ereignis." Als er zu den Dreharbeiten in Santa Fe angekommen sei, habe er "sie mit Joel, dem Regisseur, zum Abendessen eingeladen", sagte Baldwin über das Opfer.