Faszination Partyschlager: Millionenmaschine Malle-Musik

Ein weiterer Hitgigant des Partyschlagers ist Xtreme Sound, mit Stars wie Mickie Krause und Peter Wackel. "Partyschlager ist mein Leben", erzählt Wackel vor seinem Auftritt beim Après-Ski in der legendären Kuhbar in Arosa in den Schweizer Alpen. Wackel ist nahbar und dreht die Runde durch seine Fans, die zuhauf gekommen sind - per Ski oder Wanderschuh.