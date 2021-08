Bambusgeschirr besteht in der Regel aus dem Kunststoff Melamin-Formaldehyd-Harz (MFR) und Bambusfasern, die als Füllstoff zugesetzt werden. Bei Temperaturen über 70 Grad können aus dem Geschirr schädliche Mengen an Melamin und Formaldehyd in die Lebensmittel übergehen und so den Körper schädigen.