Kunst, die schmeckt: 5,9-Millionen-Euro-Banane aufgegessen

Banane für 35 Cent bei New Yorker Obsthändler erworben

Zuvor würdigte Sun das von ihm erworbene Kunstwerk in einer Rede als "ikonisch" und zog Parallelen zwischen Konzeptkunst und Kryptowährungen. Das Werk "Comedian" des Italieners Maurizio Cattelan war in der vergangenen Woche vom Auktionshaus Sotheby's in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert worden. Sun war einer von sieben Bietern - und gewann.