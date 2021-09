Unvergessen ist in der Kunstwelt, wie sich ein Bild von Banksy kurz nach der Auktion zur Hälfte selbst zerschredderte - nun ist das Werk wieder zu haben. Der Schätzwert für "Love is in the Bin" liege mit vier bis sechs Millionen Pfund um ein Vielfaches höher als der Verkaufspreis bei der denkwürdigen Versteigerung im Oktober 2018, teilte das Auktionshaus Sotheby's in London mit. Damals wurden mehr als eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) erzielt. Sotheby's hat den Verkauf für den 14. Oktober angesetzt.