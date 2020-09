Der britische Streetart-Künstler Banksy hat einen Streit mit einer Grußkartenfirma über das Markenzeichen für eines seiner bekanntesten Kunstwerke verloren. Eine Abteilung der EU-Behörde für geistiges Eigentum urteilte, dass das Markenzeichen von Banksy für das Motiv "Flower Thrower" (zu Deutsch: Blumenwerfer), auch bekannt als "Love is in The Air", "in seiner Gesamtheit ungültig" sei. Damit ist das Motiv nicht länger urheberrechtlich geschützt.