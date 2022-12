Dass Kund*innen Banken überfallen, um an ihr eigenes Geld zu kommen, passiert im Libanon in den letzten Monaten regelmäßig. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein Kunde oder eine Kundin eine Bank stürmt. Manche verleihen ihrer Forderung Nachdruck, indem sie Benzin verschütten oder zur Waffe greifen, andere nutzen friedliche Mittel und ketten sich mit Handschellen in den Filialen fest. Videos der Überfälle werden tausendfach in den sozialen Medien geteilt. Die Bankräuber*innen werden als Held*innen gefeiert, denn sie wehren sich gegen den bankrotten Staat.