Booker Prize für indische Autorin Banu Mushtaq

Autorin Banu Mushtaq schreibt in Kannada - eine Sprache, die etwa 65 Millionen Menschen sprechen.

Geschichten über das Leben als Frau in Südindien

Die zwölf Geschichten, die über 30 Jahre von 1990 bis 2023 hinweg geschrieben wurden, schildern das Leben von Frauen in patriarchalischen Gesellschaften in Südindien

Mushtaq ist die zweite indische Autorin, die mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wird. Zum ersten Mal gewinnt eine Kurzgeschichtensammlung. Die Auszeichnung wurde am Dienstagabend in der Tate Modern Gallery in London übergeben.