Inklusion: Nur ein Fünftel der Online-Shops ist barrierefrei

Auch wenn Google Online-Shops bislang nicht explizit auf Barrierefreiheit prüft und etwa bei den Suchergebnissen benachteiligt, sollten Unternehmen ein Interesse daran haben, ihre Shops von digitalen Hürden zu befreien, so die Experten. Denn: In einem Jahr tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft, die deutsche Umsetzung des "European Accessibility Acts".