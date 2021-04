Holzbau boomt - der Druck auf den Wald wächst

Die Bauzeit wird so enorm verringert. Lärm- und Staubbelastung ebenfalls. Außerdem wird Pfusch am Bau reduziert, da vor Ort nur noch zusammengesetzt wird. Daneben hat der Holzbau ökologische Vorteile - vor allem, weil Holz Kohlenstoff bindet. So beschreibt es Prof. Klaus Richter, Materialforscher an der TU München.