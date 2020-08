Bauernverband will Wolfsbestände regulieren

Krüsken dagegen forderte einen Einstieg in die "ernsthafte Bestandsregulierung beim Wolf". Kritik äußerte der Generalsekretär auch am DBBW-Schadensbericht. Dieser versuche, die Verantwortung für Wolfsrisse allein den Weidetierhaltern zuzuschieben und deren Schutzbemühungen als unzulänglich zu beschreiben. "Hier werden Ursache und Wirkung verdreht. In der Praxis sehen wir einen Wettlauf zwischen Wölfen und Schutzmaßnahmen."