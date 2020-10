Am 1. August 1997 beschloss die Bayerische Staatsregierung eine Erweiterung des Nationalparks um die doppelte Fläche auf heute mehr als 24.000 Hektar. Doch in diesem neuen Nationalparkgebiet, sollte der Borkenkäfer bis 2027 bekämpft, befallene Bäume also gefällt werden. So der Kompromiss, um den Kritikern entgegen zu kommen.