Corona-Tests für alle Bayern

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will allen die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

In Bayern soll sich künftig jeder auf das Corona-Virus testen lassen können - ganz unabhängig davon, ob er Symptome hat. Die Tests sollen "massiv" ausgeweitet werden, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München erklärte. Sie kündigte eine "Corona-Testoffensive" an. Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder vor einer "frühen zweiten Welle" gewarnt.