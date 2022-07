Bayreuth-Auftakt: Glamour, Glitzer und #Metoo

Einer "glänzte" auch in diesem Jahr auf dem "Grünen Hügel": Moderator Thomas Gottschalk - mittlerweile Stammgast. In diesem Jahr kam er mit Partnerin Karina Mroß, sie trug eine Abendrobe in dunklem Pinkton mit viel Glitzer und einem Cape. Überhaupt - es glitzerte und funkelte an vielen Roben, auch Söders Frau Karin Baumüller-Söder entschied sich für ein glitzerndes Kleid in Dunkelblau.