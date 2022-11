Aber die BBC sei tief verwurzelt im ganzen Land, so Vaizey. "Ein Politiker, der am Montag im Parlament über die BBC als elitäre, städtisch-liberale Organisation ohne Bodenhaftung wettert, tritt dann am Freitag im Lokalradio der BBC auf und spricht über Dinge in seinem Wahlkreis. An welchen Projekten er dort gerade arbeitet. Nicht im Traum würde es ihm einfallen, dass dieses lokale BBC-Programm irgendwie abgehoben, städtisch-liberal oder elitär sei."