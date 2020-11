Bei einer so schnellen Zulassung stellt sich auch die Frage, wie viel von der Entwicklung wissenschaftlich belegt ist. "Das ist momentan das, was wir als Wissenschaftler vermissen", räumt Virologe Becker ein. "Wir Wissenschaftler haben noch nicht die Ergebnisse, was bei der Studie herausgekommen ist." Er rechnet aber damit, dass sie ihnen bald vorgelegt werden.