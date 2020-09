Heinrich Bedford-Strohm. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat die Menschen dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. "Wir leben in einer Zeit, in der körperliche Berührungen zum Feind der Liebe geworden sind", sagte Bedford-Strohm in einem kurzen Twitter-Video.



Eine Zeit lang werde das so sein. Deswegen sei es wichtig, zu Hause zu bleiben, so oft es gehe. "Wir schützen damit die Schwächsten", sagte der Landesbischof. "Ich bitte alle, diese Regel zu beherzigen - um der Liebe willen."