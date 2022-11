In Australien wurde die letzte Grippewelle dieses Jahr hauptsächlich vom Subtyp H3N2 verursacht, der typischerweise bei Erwachsenen eher schwere Krankheitsverläufe auslöst, erklärt Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Jena. Dennoch verlief die Welle in der erwachsenen Bevölkerung relativ glimpflich - während sich vor allem Kinder und Jugendliche massenweise infizierten. Mehr als die Hälfte der Patienten, die mit Influenza in die Klinik mussten, war unter 16. Könnte das auch in Deutschland so kommen?