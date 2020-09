Wenn wir diese Terrasse nicht hätten, dann hätten wir große Einbußen. Nicolas Beilich, Inhaber der Brasserie PTT

In der Rue Cler, einer mondänen Einkaufsstraße im Westen von Paris, reihen sich die Brasserien aneinander, Marktstände werben mit frischem Obst. Baguettes und Croissants liegen griffbereit in der Vitrine. Dazwischen wirbelt Nicolas Beilich - gegelte Haare, Dreitagebart, das Hemd akkurat in die Chinohose gesteckt - und reicht seinen Gästen auf der "terrasse chauffée" Wein und Kaffee. Er ist Inhaber der Brasserie PTT und hat viel zu tun - obwohl Winter ist. Rund 30 Prozent machen die Einnahmen auf der Terrasse durchschnittlich am Jahresumsatz aus.