Schaub: Der Schock sitzt tief. Man schwankt hin und her und ist dankbar, am Leben zu sein. Gleichzeitig bin ich unfassbar traurig und wütend beim Anblick all der Zerstörung und frage mich, wieso das passiert ist. Und natürlich mache ich mir Sorgen um meine Freunde, die Nachbarschaft - um alle, die man kennt, die auf einen Schlag Freunde, Nachbarn, Wohnung, Arbeitsplatz, alles verloren haben; ein immenser Herzschmerz. Am Abend der Explosion selbst ist man durch eine Trümmerlandschaft gewandert. Überall Glasscherben, Splitter, zerstörte Häuser. Nichts ist mehr, wie es war.