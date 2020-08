Nach Explosion in Beirut - Suche nach Opfern dauert an

Eine 47-köpfige Einsatzeinheit des Technischen Hilfswerks könne auf Bitten der libanesischen Regierung noch am Mittwoch nach Beirut starten, um bei der Bergung von Verschütteten zu helfen, sagte der Sprecher weiter. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte in einem Kondolenztelegramm an den libanesischen Ministerpräsidenten Hasan Diab, dass sein Land "in dieser schweren Zeit" auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen könne.