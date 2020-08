Am Hafen, wo vermutlich 2.750 Tonnen gelagertes Ammoniumnitrat explodierten, standen vor der Explosion zahlreiche Lagerhallen, die jetzt auf der Aufnahme kaum noch zu erkennen sind. Der Hafen ist essenziell für die Versorgung im Land. 85 Prozent der Versorgungsgüter im Libanon sind Importe, so Joachim Paul, Leiter der Heinrich-Böll Stiftung in Beirut.