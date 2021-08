Sehen Sie die auslandsjournal-Doku "Libanon im Griff der Clans" von Antje Pieper und Alexander Glodzinski in voller Länge in der Mediathek - oder im TV am 12.8.2021 um 22:25 Uhr auf 3sat. Eine Kurzfassung ist am 4.8.2021 um 22:15 Uhr im ZDF zu sehen.