Coronavirus - Einsatz in Dresden

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation hat einen globalen Fonds zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ins Leben gerufen. Das teilte die WHO in New York mit. Der Fonds wird Geld von Firmen, Stiftungen und Einzelpersonen einsammeln. Facebook und Google unterstützten den Plan, so die WHO.



Mit dem Geld sollen Masken, Handschuhe, Kittel und Schutzbrillen gekauft werden. Weiter braucht es Mittel für Diagnose-Tests, eine verbesserte Überwachung und eine Intensivierung von Forschung und Entwicklung.