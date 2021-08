Belarussischer Aktivist tot in Park gefunden

Einen Tag nach seinem plötzlichen Verschwinden in Kiew ist der belarussische Aktivist Witali Schischow tot aufgefunden worden. Schischow sei "erhängt" in einem Park in der Nähe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie nahm Mordermittlungen auf.