Super E10 kostete demnach im bundesweiten Schnitt 1,785 Euro, also 6,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Durchschnittspreis für Diesel lag bei 1,899 Euro, hier also 6,5 Cent weniger. Grund für den aktuellen Preisrückgang an den Zapfsäulen ist in erster Linie die niedrigere Rohölnotierung, wie der ADAC erläuterte.