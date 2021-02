Der 99 Jahre alte Ehemann von Königin Elizabeth II. sei am Dienstagabend in die Klinik King Edward VII. gebracht worden und solle dort ein paar Tage zur "Beobachtung und Erholung" bleiben, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Laut einer Quelle aus dem Königshaus habe sein Aufenthalt "nichts mit Corona zu tun".