Und auch fehlende Kommunikation mit Partnern führte zu Schwierigkeiten. So waren die Rolltreppen, die am Ausgang des neuen Bahnhofs stehen sollten, zu kurz bestellt worden. Auch führen die Rolltreppen bis heute nur aus dem Bahnhof raus. Wer künftig mit schwerem Gepäck zum Zug möchte, muss also schleppen oder auf einen der Aufzüge warten.