Gedenken in Bergen-Belsen: "Aber ich überlebte" das KZ

Greet Coopman tritt an das Mikrofon vor der Inschriftenwand, die an die Opfer des Konzentrationslagers Bergen-Belsen erinnert. Eine 82-jährige Frau, weißhaarig und elegant gekleidet. Greet Troostwijk, so hieß sie damals, war noch keine zwei Jahre alt und Waise, als sie und ihr heutiger Mann Robert Coopman aus dem Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden deportiert wurden. Auf Englisch sagt sie: