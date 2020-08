Die Durchsuchungen bei dem zentralen Verdächtigen in Bergisch Gladbach im Herbst 2019 brachten den ganzen Fall einst ins Rollen. Polizisten fanden riesige Mengen kinderpornografischen Materials. Durch die Auswertung gefundener Datenträger ist die Polizei nach eigenen Angaben mittlerweile auf Spuren gestoßen, die zu potenziell mehr als 30.000 Verdächtigen führen könnten. Da sie sich in Foren, Gruppenchats und in Messengerdiensten aber hinter Pseudonymen verbergen, ist ihre Identifizierung schwierig.