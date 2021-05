Ein Blick in die Bergunfallstatistik des Deutschen Alpenvereins (DAV) zeigt, dass Männer in den Bergen häufiger verunglücken als Frauen, sogar doppelt so häufig mit tödlichem Ausgang. Die Ursachen sind nicht allein körperlicher Natur. Vielmehr spielen auch am Berg gesellschaftliche Muster und alpinistische Traditionen eine große Rolle.