Die 2.574 Meter hohe Guillaumet-Nadel liegt in Patagonien, im Süden der Anden und an der Grenze zu Chile. Sie ist Teil der Bergkette des Mount Fitz Roy. Sie gilt als eine der zugänglichsten Bergsteigergebiete in der Region. Die Guillaumet-Nadel erinnert an den französischen Flieger Henri Guillaumet (1902-1940), einen Helden der Aéropostale, des französischen Luftpostdienstes. Guillaumet flog in den 1930er Jahren mehr als 300 Mal über die Anden.