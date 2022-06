Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), hat sich nach dem tödlichen Vorfall in Berlin bestürzt gezeigt. "An so einem Tag ist es sehr schwierig, Trost zu finden", sagte Giffey im Interview mit dem heute journal update. Am Vormittag war ein 29-Jähriger mit seinem Auto im Zentrum von Berlin in eine Menschengruppe gerast. Eine Frau aus Hessen starb, mehrere Menschen wurden schwer verletzt, darunter auch Jugendliche einer Schülergruppe.