Vicco von Bülow. Archivbild von 2008

Quelle: picture alliance / dpa

Der Humorist Loriot und der Schauspieler Günter Pfitzmann bekommen in Berlin ein sogenanntes Ehrengrab. Das teilte der Senat mit. In der Hauptstadt gibt es damit nun 681 Ehrengrabstätten des Landes. Das zuständige Bezirksamt übernimmt die Kosten für die Grabpflege und die Instandhaltung der Ehrengrabstätte.



Loriot, eigentlich Bernhard-Viktor (Vicco) von Bülow, ist auf einem Friedhof in Charlottenburg-Wilmersdorf begraben. Günter Pfitzmann, der mit TV-Serien ein Millionenpublikum hatte, ruht auf dem Waldfriedhof Zehlendorf.