Ganze Flüsse sind so in China, Bangladesch oder Indien zur giftigen Lebensgefahr für die Bevölkerung geworden. Daher stammt der Ausspruch: Wer wissen möchte, was die Farbe der Saison im nächsten Sommer wird, muss im Frühjahr die Flüsse in China anschauen.



Eine ökologische Lösung für dieses Problem will ein Start-up der Cambridge Universität namens Colorfix liefern. Die Wissenschaftler nehmen Farbpigmente aus der Natur, extrahieren deren DNA und verbinden sie mit Mikroorganismen. Diese Organismen reproduzieren die Farbstoffe und geben sie dann an das gewünschte Textil ab. Auf diesem Weg können organische Stoffe wie Wolle, aber auch synthetische Fabrikate gefärbt werden. Mit weniger Wasser und ohne chemische Zusatzstoffe.