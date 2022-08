"Wir sind darauf eingerichtet, auch in den Sommermonaten mit der vollen Kapazität in drei Schichten an sieben Tagen in der Woche zu produzieren", sagt Thoralf Schirmer, Sprecher des Energiekonzerns Leag. Das Unternehmen baut in der Lausitz Braunkohle ab, ein Drittel der deutschen Gesamtfördermenge stammt von dort.